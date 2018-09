Calw 45 Briefe einfach entsorgt

Calw. Eine Anwohnerin dreht am Mittwoch, 26. September, gegen 9.30 Uhr ihre Morgenrunde mit ihrem Hund. Die beiden gehen von der Altburger Straße aus in Richtung Spartakusweg. Ihr Ziel ist einnahegelegenes Waldstück. "Mein Hund ist dann ein Stück weggelaufen und hat ganz interessiert an einem Fleck geschnuppert", erzählt sie. "Dann bin ich hin und hab nachgeschaut." Was sie entdeckt ist aber nicht etwas Essbares für den Hund, sondern einen ganzen Haufen an Briefen und eine Zeitung. Teils vom Regen durchweicht, ungeöffnet. Die Frau zählt insgesamt 45 Briefe.

"Die meisten waren adressiert an Bewohner der Altburger Straße, der Schillerstraße, und dem Hafnerweg. Aber auch einige für den Hirsauer Wiesenweg waren dabei", erklärt sie. Zum Teil seien es vertrauliche Briefe gewesen. Auch von Ämtern, wie sie beim Einsammeln feststellte. Allesamt aber wurden sie offenbar durch die Deutsche Post versendet. "Also man findet ja vieles im Wald, von der Matratze bis sonst was", echauffiert sie sich. "Aber Briefe?"

Nun stellt sich natürlich die Frage: Was tun mit der gefundenen Post? Und wie kann so etwas überhaupt passieren? "Hat der Postbote einfach keine Lust gehabt?", fragt sich die Finderin. Sie jedenfalls sammelte die Briefe ein und rief bei der Deutschen Post in Bonn an. "Da wurde mir gesagt, ich soll sie bei der nächsten Postfiliale abgeben", sagt die Calwerin. Zur Sicherheit wendete sie sich aber noch an die örtliche Polizei. Dort wurde ihr ebenfalls gesagt es sei das beste, wenn sie die Post in der Filiale abgeben würde, was die Frau am Nachmittag tat. "Dann kommen die Briefe vielleicht doch noch an." Bei der Post wurde der Frau überraschendes mitgeteilt: Offenbar waren vor einigen Wochen im selben Gebiet schon einmal weggeworfene Briefe abgegeben worden.