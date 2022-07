2 Der Ortsteil Klengen früher.... Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-13782

Vom ehemaligen Steinbruch zu neuen Firmen, von Neubaugebieten zu neuen Brücken: Seit 1968 hat sich im Brigachtaler Ortsteil Klengen einiges verändert.















Brigachtal-Klengen - Der Ortsteil Klengen hat sich in den Jahren zwischen 1968 bis heute vor allem im Wohnbereich stark entwickelt. 200 Wohneinheiten wurden im Neubaugebiet Bromenäcker I und II im Bereich der Zielgasse und der Mittelbergstraße gebaut. Östlich des Neubaugebiets fährt man auf dem Römerweg in Richtung Donaueschingen, über den Römerweg entlang der Aussiedlerhöfe erreicht man aber auch Bad Dürrheim.

Neubürger freuen sich über Neubaugebiet

Ebenfalls neu entwickelt wurde nach den 70er Jahren bis heute das Neubaugebiet Ob der Wanne. Die Erschließung der Neubaugebiete verlief reibungslos, auch Hinzugezogene waren froh, sich hier, unweit der Natur und Spazierwegen, ein Leben aufbauen zu können. Der Verkehr aus diesen Neubaugebieten verläuft direkt durch Klengen – egal ob Autofahrer nach Donaueschingen oder Villingen fahren wollen – ihr Weg führt durch den Ort. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.

Selbst der Gaisberg hat sich weiterentwickelt. In Richtung Südosten ist ideal gelegen die Kindertagesstätte. Auf allen Straßen, mit Ausnahme des größten Teils der Durchfahrtstraße, wurde Tempo 30 festgelegt. Dieser Tage wird die Mühlenbrücke über die Bahngeleise neu gebaut, die alte Brücke wurde am 14. Mai abgerissen. Die Mauer entlang des Werk- und Vereinshauses wird ebenfalls teilweise neu gebaut – sie steht unter Denkmalschutz.

Ehemaliges Kalkwerk bis 1951

Wo sich heute die Firma Carl-Heinz Scholz GmbH, Recycling und Handel von Schrott aus Stahl und NE-Metall, befindet, befand sich bis 1951 das ehemalige Kalkwerk, das 1905 von Emil Engesser aus Haslach in Betrieb genommen wurde. Durch einen Luftangriff wurde in den letzten Kriegsmonaten das Werk stark beschädigt.

Vom Steinbruch führte eine Rollbahn unter der Landstraße hindurch zum Kalkwerk. 1951 wurde der 54 Meter hohe Schornstein gesprengt. Die Firma Scholz hat sich bis heute stark vergrößert, entlang der Bahnlinie an der Bahnhofstraße stehen bis fast zur Mühlenbrücke Container, manche sogar gestapelt. Der starke Lkw-Verkehr von und zu der Firma Scholz ist nicht jedermanns Sache in Klengen, andererseits benötigt Scholz die Anbindung an die Bahn. Ein Gewerbegebiet findet sich nicht in Klengen und ist auch nicht geplant.