Steinbruch in Brigachtal stillgelegt

1 Das Ende des Abbaus ist gekommen: Im Brigachtaler Steinbruch läuft das Schotterwerk aber noch geraume Zeit weiter. Die Pläne zur späteren Flächennutzung werden derzeit im Landratsamt begutachtet. Foto: Hahnel

Seit der Nachkriegszeit wurde in Brigachtal Kalkstein abgebaut. Nun schließt der Steinbruch der Storz-Gruppe und das Areal soll umgestaltet werden.

Brigachtal - Das Riesenloch, welches in Brigachtal klafft, wird nicht mehr größer, denn im hiesigen Steinbruch ist der Abbau nun beendet. Geschottert wird vor Ort aber noch weiterhin, deshalb sieht man nach wie vor an- und abfahrende Lastkraftwagen. Nach und nach soll sich eine Rekultivierung oder Renaturierung abzeichnen – wie das Areal in späterer Zeit einmal aussieht ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Pläne zur Umgestaltung wurden bereits beim Landratsamt eingereicht

Als Besitzerin und Betreiberin des Bruchs hat die Firmengruppe Storz jetzt entsprechende Pläne im Landratsamt eingereicht, noch wird begutachtet und diskutiert. Teilverfüllung, gänzliche Verfüllung, Bepflanzung – man muss sehen. Susanne Kesselstatt weilt als geschäftsführende Gesellschafterin der Storz-Gruppe im Urlaub, aufgrund der Besitzverhältnisse ist man im Brigachtaler Rathaus nicht gänzlich informiert.

Lokaler Kalksteinbruch hat eine jahrzehntelange Geschichte

"Ich könnte mir eine Teilverfüllung samt Bepflanzung vorstellen", so Bürgermeister Michael Schmitt, viel weiter kann das Gemeindeoberhaupt momentan auch nicht vorausblicken.

Der lokale Steinbruch hat eine jahrzehntelange Geschichte, der Kalksteinabbau nahm nach dem zweiten Weltkrieg durch die heutige Sto-Gruppe Fahrt auf. Storz ist mit Brigachtal nicht nur wegen des Steinbruchs verbunden, die Tuttlinger sind unter anderem im kleinen Neubaugebiet Grüble involviert, bauten den "Kirchdorf-Kreisel" und legen momentan die zum künftigen neuen Bad Dürrheimer Wasserwerk Schabelwiesen führende Doppelrohrleitung.

Rekultivierung und Renaturierung sind zu unterscheiden

Rekultivierung und Renaturierung sind begrifflich zu unterscheiden. Die Rekultivierung lässt eine spätere wirtschaftliche Nutzung zu, die Bereitstellung naturnaher Lebensräume ist Ziel der Renaturierung.

Im Falle einer Renaturierung des Steinbruchs dürfte das beliebte Brigachtaler Unimog-Treffen Geschichte sein – falls sich kein anderer lokaler Austragungsort finden lässt.