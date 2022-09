3 "Alles Gute und feiert schön", winkt Promi-Autohändler Michael Kanz den Burladingern noch kurz vor dem Stadtjubiläum zu. Foto: Rapthel-Kieser

"Für uns wird es niemals was anderes geben, als die Schwäbische Alb", sagt Sven Kanz (43). Klarer kann ein Heimat-Bekenntnis nicht ausfallen.















Burladingen-Melchingen - Im Rahmen der Interview-Reihe zum Stadtjubiläum wurden jetzt auch die TV-bekannten Autohändler Michael und Sven Kanz befragt. Das Interview mit den beiden Melchinger Brüdern ist das bisher kürzeste in der Reihe – und nach wenigen Stunden schon das meistgesehene. Kurz und knackig beantworten die Autohändler da auf youtube im Wechsel alle Fragen, auch die, warum es so viele Fernsehsender immer nach Melchingen zieht.

"Hier passieren Sachen, die sonst nirgends passieren. Hier landen Polizeihubschrauber und werden dann weiterverkauft, hier kommen Prominente her, hier werden Autos verkauft, die es auf der Welt nur ein paarmal gibt. Diese Sachen erwartet man eigentlich nicht in Melchingen, sondern in London oder Berlin oder sonstwo. Dadurch kommen die Sender und machen Dokus und Soaps über uns".

Die TV-Lieblinge sind Quotengaranten

Damit erklärt der 37-jährige Erfolgsunternehmer und Autohändler Michael Kanz dem Interviewpartner Matthias Badura, warum die TV-Sender, angefangen von RTL und RTL II über NTV, SWR und letztlich auch die ARD sich in ihrem gläsernen Showroom auf der Schwäbischen Alb die Klinke in die Hand geben.

"Diese Mischung macht es", sagt Michael Kanz und räumt dabei durchaus ein, dass auch die Gegensätzlichkeiten der beiden Brüder ein Grund dafür sein mögen, dass sie zu TV-Lieblingen und Quotengaranten wurden. Trotzdem, weggehen würden sie nie. "Die Schwäbische Alb, das ist für uns das höchste Gut", sagt Sven Kanz, und auch sein Bruder bestätigt, dass Kunden, wenn sie einmal die Talheimer Steiger herauffahren, dieses ganz besondere Melchingen-Flair verspüren.

Auch Promi-Kunden sind manchmal schwierig

"Hier herrscht noch Bodenständigkeit und es gibt Vertrauen unter den Leuten, es gibt dieses ausgeglichene Karma, das speziell Melchingen hat", beschreibt Michael Kanz seinen neuen Heimatort. Viele Kunden seien von der Landschaft gleich "hin und weg" und hätten deswegen schon ein gutes Gefühl. "Die Leute aus der Stadt sind absolut geflasht", sagt Sven Kanz, wie die Gäste und Kunden aus den Metropolen auf die heimelig-idyllische Umgebung reagieren.

Trotz der Landschaft und ihres Einlull-Faktors: Schwierige Kunden gäbe es manchmal trotzdem. Auch unter den Promis. Den Kanz-Brüdern sei es dabei aber völlig egal, ob einer einen Kleinwagen oder einen dicken Ferrari bei ihnen kauft. "Bei uns ist jeder Kunde König", versichern sie.

Dass sie selber, trotz unternehmerischem Weitblick und sicherer Hand bei Entscheidungen auch bodenständig sind, verraten ihre Wünsche für die drei Jubelgemeinden Melchingen, Gauselfingen und Burladingen. Es solle doch so schön bleiben wie es ist, sagt Michael Kanz und winkt fröhlich in die Kamera: "Alles Gute und feiert schön!"

Info: Im Netz befragt

Das knapp über sechs Minuten lange Interview mit Michael und Sven Kanz ist auf der webpage der Stadtverwaltung Burladingen und bei youtube zu sehen. Weitere Interviewpartner waren unter anderem auch Nachtwächter Willy Gastel, Seniorsportler Wendelin Acker, Trigema-Chef Wolfgang Grupp und die Ortsvorsteher der Jubelgemeinden.