"Die ARD – das guckt ja jetzt wirklich jeder“, freut sich Burladingens prominentester Autohändler Michael Kanz, (37). Der Mehrteiler, der eine Woche lang im Südwestfernsehen lief, soll ab kommenden Montag täglich auch im Ersten ausgestrahlt werden. Im Frühstücksfernsehen.















Burladingen-Melchingen - Im Mai hatte der SWR eine Woche lang in der Landesschau eine Dokuserie über die populären Melchinger Luxusautohändler Michael und Sven Kanz (43) in der Landesschau gesendet. Die Zuschauerresonanz mit Anrufen und Zuschriften war so groß, dass jetzt auch die ARD Teile der Serie übernehmen will. Und: der Sender will seinen Zuschauern die Erfolgsgeschichte der Melchinger Autohändler bereits zum Frühstücksfernsehen servieren, eine Woche lang, jeweils nach der Tagesschau.

Die ARD ist Champions-League

"Das ist auch eine Ehre für uns", kommentiert Michael Kanz. "Wir haben jetzt ja fast alle Privatsender durch", blickt der junge Unternehmer auf seine TV-Karriere und die ständige Medienpräsenz zurück und meint: Jetzt im Ersten angekommen zu sein, das sei "schon Champions-League."

Kamera drehte im Kreise der Familie

Bereits bei den monatelangen Dreharbeiten im vergangenen Jahr hatte Michael Kanz versprochen, es würde der authentischste Beitrag werden, der je über ihn und seinen Bruder Sven gedreht worden sei. Denn die Kamera sei immer dabei gewesen und habe einfach immer drauf gehalten. Nichts sei dabei gestellt gewesen. Einblicke gab es nicht nur in den Autohandel mit Mittelklassefahrzeugen und Luxusgefährten, Kommentare von Kunden mit kleinem oder größerem Geldbeutel sondern gezeigt wurden auch die Probleme mit der Hubschrauber-Garage und der Verkauf von Blaulichtfahrzeugen.

Zudem gab es auch einen Einblick ins Privatleben. So war die Kamera etwa auch an der Kaffeetafel nach der Taufe von Tochter Caitlin dabei, oder als sich die ganze Familie bei Mutter und Vater am zünftigen Vespertisch traf. Wie Michael Kanz sich nach Herzstillstand und monatelangem Koma zurück ins Leben kämpfte – auch das wurde nicht verschwiegen.

Kameras surren weiter – nicht nur in Melchingen

Und weil das ganze bei den Zuschauern so gut ankam, dreht der SWR derzeit sogar weiter. Mit neuen Ideen und einem neuen Konzept. Diesmal soll es aber über die Melchinger Dorfgrenzen hinausgehen. Die Fans der beiden Promi-Autohändler können aber sicher sein: Im Mittelpunkt steht bei Michael und Sven Kanz immer das Auto.

