Burladingen - In der "alten Wäscherei" fand der Ball statt. Dies ist einer der wenigen Tage, an denen die Nautle nur feiern können – denn im Endspurt auf die Fasnet wartet noch richtig viel Arbeit auf sie.

Völlig zwanglos geht dieser Ball daher über die Bühne. In seiner Begrüßung betonte der stellvertretende Zunftmeister Michael Dietrich, dass es ihn besonders freut, dass so viele Nautle in originellen Kostümen erschienen waren.

Lustig feiern

An dem Abend standen keine Vorträge oder Auftritte auf dem Programm. Die Anwesenden sollten nur lustig feiern, was bis spät in die Nacht auch ausgiebig getan wurde.

In den kommenden Wochen steht bei den Narren einiges an. Am Wochenende besucht man das Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte in Gammertingen, ehe das erste Highlight in Burladingen selbst ansteht.

Fasnetsspiel

Am Samstag, 4. Februar, findet das Fasnetsspiel "Die Weiberwallfahrt" statt. Bereits am Morgen werden über 200 Akteure in 14 Gruppen mit allen Lumpenkapellen der Stadt durch die Burladinger Straßen ziehen. Um 15 Uhr wird auf dem Wagen unter freiem Himmel das Fasnetsspiel "Die Weiberwallfahrt" aufgeführt. Am nächsten Tag, Sonntag, 5. Februar, wird das Alb-Lauchert-Ringtreffen in Albstadt-Ebingen besucht, und eine Woche später das OHA-Treffen in Scheer.

Dann startet die Hausfasnet: Am Schmotzigen Doschdeg, 16. Februar, werden die Kindergärten, Schulen und Pflegeheime besucht, ehe am Abend der Latschare aufgehängt wird. Am Freitag, 17. Februar, findet endlich wieder der langersehnte Rathaussturm statt, bei dem zum ersten Mal Bürgermeister Davide Licht des Amts enthoben wird. Wer danach noch nicht genug hat, der fährt zum Nachtumzug nach Straßberg.

Narrendorf

Der Samstag, 18. Februar, steht ganz im Zeichen des Aufbaus für das Narrendorf, denn am Sonntag, 19. Februar, findet in Burladingen der Umzug mit zahlreichen Zünften statt.

Am Rosenmontag, 20. Februar, geht es nach Seebronn und am Dienstag, 21. Februar, zum Umzug nach Owingen, ehe abends die Fasnet verbrannt wird.