Burladingens Bürgermeister Davide Licht spricht über Lockdown-Politik

Ich dachte mir, dass die Sorgen und Nöte der Menschen auf Kreis-, Landes– und Bundesebene angekommen sind. Und dass die Verantwortlichen für das strategische Vorgehen jetzt mal aktuelle Entwicklungen einbeziehen und getroffene Entscheidungen auch mit der notwendigen Kritik hinterfragen. Die Schäden, die die Krise vor allem im gesellschaftlichen Leben und bei Kindern und Jugendlichen verursacht, werden wir ja erst in der Zukunft im ganzen Umfang abschätzen und übersehen können. Deshalb gilt es, weitere Maßnahmen genauestens abzuwägen, um Leben und Gesundheit zu schützen – aber auch fatalen Schaden an unserer Gesellschaft abzuwenden.

Um den Lockdown zu begründen, werden tägliche Zahlen von Infizierten und Verstorbenen veröffentlicht. Jetzt sagt der Mediziner und Soziologe Bertram Häussler vom Gesundheitsforschungsinstituts IGES in Berlin in einem Interview, die seien oft mehrere Wochen alt, weil das Meldesystem der personell unterbesetzten Gesundheitsämter nicht hinterherkommt. Kann das sein?

Ja, das kann natürlich sein. Das ist grundsätzlich kein Problem. Nur muss die breite Öffentlichkeit über den Verzug der Zahlen genau aufgeklärt werden, um weiteren Unsicherheiten vorzubeugen.

Herr Licht, sie sind zwar erst 31, haben aber im Wahlkampf und auch in ihrer Antrittsrede und bereits mit einigen, sagen wir mal, seniorenfreundlichen Maßnahmen im Haushalt die Lebensleistungen der älteren Generation immer betont. Wäre das Tübinger Modell von Oberbürgermeister Boris Palmer und der Medizinerin Lisa Federle – "die Alten schützen und die Jungen leben lassen" – auch Ihres? Oder ist das die Quadratur des Kreises?

Ich denke, wir müssen grundsätzlich überdenken, wie wir die bisherige Strategie optimieren, anpassen oder sogar abändern können. Wir müssen jetzt bereits zumindest darüber nachdenken, auch wenn aktuell Unsicherheiten wegen der Mutationen bestehen, wie wir schrittweise die Öffnung wieder zulassen können. Dass Virus mit seinen Mutationen wird uns sicher auf lange Sicht erhalten bleiben. Der Kretschmann-Berater und Virologe Thomas Iftner (Direktor des Instituts für medizinische Virologie und Epidemiologie an der Uniklinik Tübingen) hält eine vorsichtige Öffnung für möglich. Wir dürfen nicht zu tief in den Lockdown-Stollen hinab.

Wo konkret fühlen Sie sich als Bürgermeister vom Land im Stich gelassen? Wie sieht es bei der Unterhaltung und Finanzierung der Kindergärten aus?

Vom Land fühlen wir uns als Stadt und Stadtverwaltung nicht im Stich gelassen. Im Gegenteil, wir können uns für die Hilfspakete, die für Kommunen, Wirtschaft und Bürger auf den Weg gebracht wurden, nur bedanken. Es ist ja bereits angekündigt, das 80 Prozent der entfallenen Kindergartenbeiträge vom Land ausgeglichen werden sollen. Das begrüßen wir natürlich sehr. Wir hoffen aber auch, dass wir hierzu eine schnellstmögliche Mitteilung des Ministeriums erhalten.

Und die Gewerbesteuer? Sollen Ausfälle da vom Bund oder vom Land ersetzt werden?

Natürlich wäre es schön, wenn künftige Steuerausfälle durch weitere Solidaritätsprogramme ersetzt würden. Hoch bedenklich ist für mich aber die damit einhergehende höhere Staatsverschuldung. Aus diesem Grund müssen andere strategische Schritte erfolgen. Sonst wird der immense wirtschaftliche Schaden uns auch noch die gute Ausbildung jener kosten, die die Fachkräfte von morgen sein sollten. Bildung und Ausbildung ist mit eines der höchsten Güter bei uns im Ländle.

Beim Lockdown für den Handel erscheint nicht alles logisch. Verstehen Sie, wenn sich viele Menschen wundern, dass Hundefriseure öffnen dürfen, die für Menschen aber nicht?

Mit solchen Fragen sind wir bei den Kommunen in Baden-Württemberg tagtäglich beschäftigt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass Regelungen oftmals aus Sicht vieler Bürger nicht logisch sind und in der praktischen Umsetzung nicht nachvollzogen werden können.

Sind die Unruhen und Straßenschlachten in den Niederlanden ein erstes Vorzeichen von dem, was uns blühen könnte, wenn die Menschen sich weiter eingesperrt fühlen?

Unmut bei Bürgern sollte sich im Idealfall erst gar nicht in dieser Form des Protestes mit Ausschreitungen und Plünderungen Bahn brechen müssen.

Was wären Ihrer Meinung nach die politischen Folgen?

Das könnte einen irreparablen Schaden für die Demokratie bedeuten, weil eine Stärkung von populistischen Kräften damit einher gehen könnte. Gerade im Hinblick auf unsere jüngere Vergangenheit sollte doch politischer Meinungsaustausch nicht in Gewalt münden.

Welche Rolle spielen die verschiedenen Mutationen des Virus? Kann es trotzdem eine sinnvolle Politik ohne Panikmache geben?

Auch das Grippevirus mutiert laufend und laufend wird der Impfstoff daran angepasst. Jährlich ist das unser Begleiter und wir haben deshalb auch nicht in ständiger Panik gelebt. Was nicht bedeutet, trotzdem die Risikogruppen entsprechend zu schützen.

Der linke Vorzeigejournalist und Verleger Jakob Augstein, dem man wahrlich nicht vorwerfen kann, wirtschaftsfreundlich zu argumentieren, sagt jetzt, dass die Maßnahmen von einem fehlgeleiteten Ethos geleitet wurden und nicht von Vernunft, dass die Menschen ihr Risiko selber inzwischen richtig einschätzen können und fordert damit anzufangen, mit dem Virus zu leben. Eine realistische Forderung?

Etwas anderes wird uns wahrscheinlich gar nicht übrig bleiben, als mit dem Virus und seinen Mutationen zu leben. Krankheiten, Viren, Pandemien gehören schon lange zu unserer Geschichte. Inzwischen kann die Menschheit aber durch medizinischen Fortschritt, wie man jetzt auch sieht, sehr schnell darauf reagieren.

Wären mehr Freiheiten, mehr Ausgang, mehr legale Begegnungen ihrer Meinung nach ein Ventil?

Unter absolutem Schutz der Risikogruppen könnte meiner Meinung nach eine gezielte und vorsichtige Rückkehr zu normalem Leben mit Gastronomie und Einzelhandel die Situation entspannen. Aus Erfahrungswerten wissen wir, dass sich trotz Verboten die Menschen auch in größeren Gruppen treffen. Verbote und Verschärfungen können nicht immer das Allheilmittel sein. Hier müssen auch andere Mittel und andere Lösungsansätze in Betracht gezogen werden.

Kommen wir zu den geplanten Impfungen. Die sind bundesweit heftig in die Schlagzeilen geraten. Zu wenig Impfstoff, ein Mittel, auf das alle große Hoffnungen setzten von AstraZeneca, das bei Senioren angeblich kaum Wirkung zeigen soll. Aber bleiben wir mal im Landkreis. Wie glücklich sind Sie mit Meßstetten als Impfzentrale?

Den Standort halte ich wegen seiner Infrastruktur, es ist ja ein ehemaligen Kasernengelände, für sehr gut geeignet. Da gilt mein Dank auch dem Bürgermeisterkollegen Frank Schroft, dem Landratsamt und dem Kreisbrandmeister und Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz Stefan Hermann, die das Konzept schnell und mit sehr viel Energie und Einsatz umgesetzt haben. Die Aufklärungsarbeit über die Einrichtung mit Lindenhof-Schauspieler Berthold Biesinger in einem Info-Film, das war ja sogar mit Burladinger Beteiligung.

Und dass da am ersten Tag von rund 190.000 Einwohnern nur gerade mal 42 Seniorinnen und Senioren mit der ersten von zwei nötigen Dosen geimpft wurden und für die ersten drei Wochen gerade mal 1170 Impfdosen zur Verfügung stehen? Was hören Sie dazu von den Senioren in Ihrer Stadt?

Wir hören deutlich, dass die Terminvergabe unsere älteren Mitbürger vor große Probleme stellt. Wir hatten ja die Hoffnung, dass der Impfstoff von AstraZeneca die Impfzahlen von Senioren und Risikogruppen und sowie den nicht mobilen Menschen deutlich verbessern hätte können. Auch durch die Mitwirkung von Hausärzten, die ihn dann im häuslichen Umfeld oder in der Praxis verabreichen. Jetzt stellt sich wohl heraus, dass der Impfstoff wohl nur für unter 65-Jährige in Frage kommt. Das wäre eine weitere herbe Enttäuschung.

Das Thema Generationengerechtigkeit: Was halten sie vom Vorstoß vom Kanzleramtsminister Braun, die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufzuheben?

Neben den massiven Einschränkungen unserer freiheitlichen Grundrechte halte ich einen weiteren Eingriff in das Grundgesetz in diesem Falle für ein absolut falsches Zeichen. Das wäre ein harter Schlag. Auch für uns Kommunen, die Haushalte aufstellen, in denen gespart werden und dem Bürger viel abverlangt werden muss. Eben gerade um den nachfolgenden Generationen keinen so hohen Schuldenstand zu hinterlassen. Der Bund würde, wenn Brauns Vorschlag durchgeht, aber genau das Gegenteil in Sachen intergenerationeller Gerechtigkeit machen. Dass müssten später alles die Jungen stemmen, zusätzlich zur Bekämpfung des Klimawandels.

Zum Abschluss eine persönliche Frage: Wie geht es Ihnen damit, als junger Bürgermeister mit großen Zielen in ein Amt gewählt worden zu sein und dann feststellen zu müssen, dass womöglich auf Jahre hinaus kein Geld für gar nichts da ist?

Ich hatte einen Calwer Lehrmeister in Sachen Haushaltspolitik, den ehemaligen Oberbürgermeister, Ralf Eggert. Er hat es verstanden in schwierigen Zeiten die Haushaltslage dennoch stabil zu halten. Die Erfahrungen kann ich jetzt für Burladingen einbringen, damit wir trotz Corona-Krise das Optimum erreichen. Die Landesregierung möchte ich bitten, die Ausgangsbeschränkungen in der Nacht aufzuheben. Sonst komme ich nie zu romantischen Verabredungen und muss die Familienplanung wohl noch lange verschieben.