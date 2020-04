Burladingen Trigema in Corona-Krise: Grupps Testgeschäfte öffnen wieder

Tatsächlich sind fast alle modernen Testgeschäfte Trigemas, für die in dem mittelständischen Burladinger Familienunternehmen Elisabeth Grupp verantwortlich ist, sehr weitläufig und großzügig geplant. Sich aus dem Weg zu gehen, dürfte für Kunden also kein Problem sein. Für die Mitarbeiterinnen, so lässt sich Wolfgang Grupp zitieren sei er dabei, "ein Hygienekonzept zu entwickeln, um auch unsere Mitarbeiterinnen bestmöglich schützen zu können".

In Bayern ticken die Uhren anders. Auch für den württembergischen Textilhersteller. Dort werden die Trigema-Testgeschäfte nach Vorgabe der bayerischen Landesregierung erst am Montag, 27. April, wieder offen sein. Je nach den Vorgaben der jeweiligen Landesregierung wollen die Grupps ihre Testgeschäfte, es sind derzeit insgesamt 45 in ganz Deutschland, sukzessive wieder öffnen. Jeweils mit genügend Vorbereitungszeit.