Burladingen Michael Roder bei »Mein Lokal, Dein Lokal«

Mit Kritik kann er umgehen

Die Folge war unterhaltsam, und der eigentliche Star war Koch Florian Burkert. "Knuffig" sei er, so Süsser und auf dessen Frage, bei wieviel Grad Gelatine kocht, meinte Burkert: "Da habe ich in der Schule gerade nicht aufgepasst." Der 24-jährige Koch aus Straßberg, der im "Süßen Grund" und am Bodensee seine Ausbildung absolvierte, ist seit anderthalb Jahren im Kesselhaus. Ein Superteam, das merkt der Zuschauer schnell.