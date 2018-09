Burladingen Lindenhof: Pächter für Gaststätte gesucht

Der Gastraum ist rund 75 Quadratmeter groß und hat 60 Sitzplätze, nach dem Umbau wird es auch eine "wunderschöne Gartenwirtschaft" geben, verspricht Haug. Und: Beim Umbau haben die Handwerker von der Gaststätte noch die Finger gelassen. "Wir wollten uns nichts verbauen und den neuen Pächter in etwaige Änderungen einbeziehen", sagt die Öffentlichkeitsreferentin.

Denn: Es könnte künftig einen Durchbruch zum Foyer geben, was die Bewirtung in den Pausen einfacher machen würde und der Gastraum könnte auch nach hinten verlängert werden, sodass die Anzahl der Sitzplätze steigen könnte. Die jahrhundertealte Dorfbeiz hat also nicht nur Geschichte, sondern auch Potential.

Als die Lindenhöfler das Haus übernahmen, führten sie die Wirtschaft anfangs in Eigenregie. Die im November 2014 gestorbene Schauspielerin und Kabarettistin Isolde Neu war jahrelang auch Linden-Wirtin, wurde hinter dem Tresen Dreh- und Angelpunkt des Ensembles. Ihre Suppen und Käseplatten nach den Premieren waren in der Truppe berühmt. Es gab ein Kneipenteam, irgendwann entschloss sich das Ensemble die Wirtschaft zu verpachten, dann war sie hintereinander in griechischer, italienischer und schwäbischer Hand.