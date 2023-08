Besser hätte das Wetter zur „Burgunder Nacht“, dem beliebten Weinfest in Baiersbronn, nicht sein können. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden die Veranstalter mit vielen Gästen und einer guten Stimmung belohnt. Die Weinliebhaber trafen sich im kleinen Kurgarten in Baiersbronn, der stilvoll geschmückt und stimmungsvoll beleuchtet war, um gemeinsam anzustoßen und zu feiern.

Namhafte Winzer und eine Weinkönigin

Neun namhafte Winzer aus bekannten Weinbaugebieten in Baden-Württemberg kredenzten ihre edlen Tropfen und suchten mit den Gästen das Gespräch. Die Winzer aus Kappelrodeck, Oberkirch, Waldulm, Bühl-Eisental, Löwenstein, Sasbachwalden, Vogtsburg-Achkarren und Hessigheim waren mit Herzblut bei der Sache und priesen ihre jeweiligen Weine an.

Vom Spätburgunder bis zum gekühlten Weißwein

Fragen wurden gerne und ausführlich beantwortet. Die Winzer nahmen sich Zeit, um mit den Gästen mit fundiertem Fachwissen über Weinanbau und Rebsorten zu fachsimpeln.

Die Oberkircher Weinprinzessin Katja Wiegert (rechts) war mit dabei und freute sich mit (von links) Vertriebsleiter Markus Obrecht, den Organisatorinnen Lisa Beuter und Laura Klumpp sowie Maren Kohler über das gut organisierte Fest. Foto: Monika Braun

Die Oberkircher Weinprinzessin Katja Wiegert war gekommen, um die Region zu präsentieren und half am Stand der Oberkircher Winzer fleißig mit. Vom Spätburgunder bis zum gut gekühlten Grau- und Weißburgunder boten die Winzer den Gästen eine Vielfalt an Rebsorten an. Trotz der heißen Temperaturen waren die Weißweine gut gekühlt und die Auswahl war beeindruckend. Für stimmungsvolle Musik sorgte die Band „Ein Kompliment“ mit bekannten Songs, die die Musiker individuell interpretierten.

Kurgarten wird zur Wohlfühloase

Die Organisatorinnen der Baiersbronn Touristik hatten sich viel Mühe gegeben, um den kleinen Kurgarten in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Veranstaltungsleiterin Laura Klumpp und ihre Kollegin Maren Kohler hatten gemeinsam mit Studentin Lisa Beuter den ganzen Tag lang den Aufbau begleitet und alles gut organisiert. „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr die Burgunder Nacht in Baiersbronn wieder so großartig angenommen wird und die Stimmung fantastisch ist. Dafür hat sich die Mühe gelohnt“, freute sich Laura Klumpp.

Trachtenblasorchester sorgt für Verpflegung

Die Weinstände der Winzer waren im Halbkreis angeordnet. Für die vielen Gäste gab es jede Menge Stehtische und Sitzmöglichkeiten. So wurde das Fest für sie zu einem besonderen Erlebnis. Einen guten Job machten auch die Mitglieder des Trachtenblasorchesters Baiersbronn, die für die Verpflegung zuständig waren. Vom süßen Pfannkuchen über die Rote Wurst bis zum schmackhaften Flammkuchen boten sie den Gästen ein bereits Speisenangebot, passend zu den edlen Tropfen.

Beleuchtung schafft stimmungsvolle Atmosphäre

Der kleine Kurgarten mit seinen blühenden Sommerpflanzen, der zu später Stunde farbenfroh beleuchtet wurde, strahlte eine festliche Atmosphäre aus. So wurde das Weinfest in der grünen Oase Baiersbronns einmal mehr zum Erfolg. „Wir kommen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder“, war nicht nur von den Winzern sondern auch von vielen Gästen zu hören.