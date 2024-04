1 Das Gerüst an der Südmauer der Burg Hohenzollern zur Sanierung der Fensterrahmen Foto: Beck

Die Subventionen, die Bund, Land und Denkmalschutz einbringen, sind an einen Eigenanteil gebunden. Diesen muss die Burg Hohenzollern selbst erbringen und erst wieder erwirtschaften.









An der Burg Hohenzollern gibt es immer etwas zu sanieren und zu erneuern. Wenn man an der Rückseite angelangt ist, fängt man an der Vorderseite wieder an. Außerdem tauchen gerne auch mal kostenintensive Überraschungen auf.