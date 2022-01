1 Das Restaurantteam bleibt auf der Burg und bietet ab Februar Wochenend-Kulinarik mit Aussicht. Foto: Beck

Die Burg Hohenzollern ist bis Ostern geschlossen – eigentlich. Aber ab Februar ist an den Wochenenden das burgeigene Café Restaurant geöffnet. Der Eintritt ist für die Zeit der Wochenend-Aktion frei. Die wichtigsten Infos dazu haben wir für euch hier zusammengestellt.















Bisingen/Hechingen - Eine Baustelle am Eingangstor wird bis Ostern mit schwerem Gerät und Erdarbeiten den Zugang zur Burg blockieren. "Allerdings können wir ab dem 5. Februar samstags und sonntags die Baustelle so einrichten, dass Fußgänger das Adlertor passieren und somit auf die Außenanlage und ins Burg-Restaurant gelangen können", erklärt Burgverwalterin Anja Hoppe. Bis 10. April stehen an den Wochenenden einem kulinarischen Burgbesuch also die Burgtore jeweils von 10 bis 17.30 Uhr offen. Und zu eben dieser Zeit bewirtet auch das Restaurant mit einer klassischen Speisekarte sowie mit Kaffee und Kuchen.

Herrliche Aussicht vom Zoller genießen

Die Schauräume der Burg werden allerdings verschlossen bleiben. "Diverse Umbau- und Renovierungsmaßnahmen lassen eine Besichtigung der königlichen Gemächer derzeit leider nicht zu", verrät die Burgverwalterin. Aber immerhin könne die Burg nun an den Wochenenden mit einem Ausflug ins Restaurant und anschließendem Spaziergang auf der Außenanlage mit herrlicher Aussicht über die Zollernalb locken. Außerdem werden die beiden Burgkapellen und der Burg-Shop geöffnet sein.

Es wird kein Eintritt verlangt

Zusätzlich winkt ein Schmankerl für diese Aktion: Sie kostet keinen Eintritt, man braucht kein Onlineticket. Am Eingangstor werden lediglich die Daten der aktuell geltenden Corona-Verordnung abgefragt, die für einen Restaurantbesuch vorgeschrieben sind. Auch für den Parkplatz fallen keine Gebühren an. Und wem der Fußmarsch zwischen Parkplatz und Adlertor zu beschwerlich ist, der kann den kostenpflichtigen Pendelbus nutzen, der an den Wochenenden von 11:00 bis 18:00 Uhr im Einsatz ist. Fahrkarten gibt es direkt beim Busfahrer.

Burg-Restaurant zieht nicht um in Stadthalle Museum

"Eigentlich hatten wir geplant, während der Schließzeit der Burg mit unserem Restaurant-Team ins Tal zu ziehen und bis Ostern das vakante Stadthalle Museum in Hechingen als Pop-up-Restaurant zu betreiben", erklärt Anja Hoppe. Allerdings sei sie nach umfangreichen Planungen und Gesprächen mit der Stadtverwaltung sowie im Ausblick auf die Omikron-Welle zu dem Ergebnis gekommen, dass der logistische, personelle und finanzielle Aufwand des Restaurantumzugs in keinem Verhältnis zur Dauer des Gastspieles stehe.

Zudem habe sich jüngst bei Gesprächen mit der Baufirma, die die Arbeiten am Adlertor durchführt, ergeben, dass das Eingangstor nur werktags blockiert sein werde, an den Wochenenden hingegen passierbar gemacht werden könne. Da sei die Entscheidung, mit dem Restaurant-Team auf der Burg zu bleiben, endgültig gefallen.

Bedauern über Absage

Anja Hoppe bedauert diese Wendung. Ihr Team und sie hätten sich auf das Hechinger Gastspiel gefreut. "Nun müssen die Zollernälbler doch wieder den Burgberg erklimmen, um ein Schnitzel zu essen. Dafür aber ist der Eintritt zur Burganlage frei, ganz so, wie es früher im Winter älleweil war", schmunzelt die Burgverwalterin mit einem Augenzwinkern und fügt an: "Die allzeit hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Hechingen soll auch in Zukunft fortgeführt werden."

Restaurant nimmt Reservierungen entgegen

Wer die Wochenendaktion nutzen und im Burg-Restaurant essen möchte, findet auf www.burg-hohenzollern.com weitere Informationen. Reservierungen nimmt das Restaurant telefonisch unter 07471/2345 entgegen. Ab Gründonnerstag, 14. April 2022, will die Burg ihren regulären Besucherbetrieb inklusive Besichtigung der Schauräume wieder aufnehmen. Ab da müssen Besucher dann vorab wieder Onlinetickets kaufen.