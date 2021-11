7 Hunderte geladene Gäste sind gekommen, um die Figuren zu sehen, die über die Wände der Burg tanzen... Foto: Kauffmann

Georg Friedrich Prinz von Preußen hat den Königlichen Winterzauber auf der Burg Hohenzollern eröffnet, und das mache ihn "ganz besonders glücklich". Hunderte Besucher applaudieren den Figuren, die über die Burgmauern tanzen.















Burg Hohenzollern - Am liebsten wolle er alle Besucher auf der Burg persönlich begrüßen, sagt Georg Friedrich Prinz von Preußen während seiner Ansprache sichtlich erfreut – und das aus gutem Grund, denn im vergangenen Jahr wurde der wochenlang aufwendig vorbereitete Winterzauber abgesagt.

Besonders stolz auf den Grafensaal

Wie der Prinz auf Nachfrage berichtet, hatte er es sich 2020 nicht nehmen lassen, die Lichtinstallation mit seinen Kindern anzuschauen, und die fühlten sich "wie im siebten Himmel". Vielleicht ging es ja auch den gut 300 Gästen so: Nach der Rede drückt der Prinz den Buzzer, Figuren aus Licht tanzen auf den Burgmauern, Applaus brandet unter den Zuschauern auf.

Besonders stolz während des Winterzaubers ist der Prinz auf den Grafensaal mit der langen Tafel. Die Gegenstände kommen aus dem Fundus der Burg und des Hauses Doorn – dem Exil Wilhelm II. in den Niederlanden. Es ist nicht das erste Kooperationsprojekt, aber das bislang größte mit Doorn.

Burg Hohenzollern hat sich neu erfunden

Groß sind auch die Augen der Kinder der Kira-Von-Preußen-Stiftung, wenn sie den Weg zur Burg Hohenzollern hochfahren. Wo sie dort wohnen, konnten die Besucher besichtigen. Das Hauspersonal gab bereitwillig Führungen. Wie Hauswirtschaftsleiterin Iris Patri erzählt, genießen es die Knirpse, an diesem Ort zu sein. Die Besucher können Schlafräume besichtigen und einen Freizeitraum mit Billard-Tisch, der weihnachtlich dekoriert ist.

Die Burg Hohenzollern ist aber auch ein Wirtschaftsbetrieb, wie der Prinz von Preußen in seiner Ansprache herausstellt. Und auch dieser sei von der Corona-Krise erfasst worden, während gleichzeitig die Sanierung der Burgmauern voranschreitet. Filzpantoffeln und Führungen seien auf einmal nicht mehr coronagerecht gewesen, kurzum: Die Burg musste sich ganz neu erfinden. So gibt es etwa eine App, die die Besucher durch die Räume führt. Ein "Hohes Maß an Erfindergeist" haben die Mitarbeiter der Burg gezeigt. Eines der Ergebnisse davon ist auch der Königliche Winterzauber.

Der Königliche Winterzauber ist geöffnet vom heutigen Freitag, 25. November, bis Sonntag, 9. Januar, sonntags bis donnerstags von 15 und 20 Uhr sowie freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr. Ruhetage sind am 29. November, 6., 13., 20., 24. und 31. Dezember. Wer die Burg betreten will, braucht wegen Corona einen 2G-Nachweis.