5 Die Narren in Zimmern traten mit einer klaren Botschaft an. Foto: Siegmeier

Bei frühlingshaften Temperaturen zieht die Zimmerner Narrenschar durch die Straßen. Nur bei der Pünktlichkeit hat sie anscheinend Luft nach oben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es waren zwar keine 4000 Narren, wie die Zimmerner Wadelkappen am Sonntag ob der neuen Regeln der Rottweiler Mutterzunft mit Sorge erwartet hatten, dafür aber zog die bunte Narrenschar bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen durch die Straßen.

In voller Pracht und ganzem Glanz erstrahlten Rössle, Gschell, Fransenkleidle und Co. in der Sonne, auch die zahlreichen Zuschauer, die die Straße säumten, genossen die fasnächtliche Normalität. Zu den Klängen des Narrenmarsches zogen die Narren vom Gasthaus Sonne über die Rosenstraße zur Halle – in Sachen Pünktlichkeit haben sie allerdings noch etwas Nachholbedarf (nur mal so: In Rottweil würde das wohl kaum passieren...).

Auch Carmen Merz, Bürgermeisterin im Standby, verfolgte den Narrensprung gespannt und lauschte, was ihr die Narren zu sagen hatten. Im Anschluss konnten die Zuschauer in der Halle oder in den Wirtschaften den Nachmittag bei einer Schorle ausklingen, oder sich in einem der Häuser aufsagen lassen. Am Dienstag beginnt der Narrensprung in Zimmern bereits um 13.30 Uhr.