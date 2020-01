Bundesweit am Werk? Kripo schnappt mutmaßlichen Erpresser

Inzwischen wurden Übereinstimmungen mit einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle in Baden-Württemberg und in mehreren anderen Bundesländern festgestellt. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit, ob der festgenommene 32-Jährige auch für diese Taten in Fragen kommt. In diesem Fall käme es "im gesamten Bundesgebiet zur Zusammenführung in ein Gesamtverfahren", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz.