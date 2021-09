Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Joachim Bloch kennt die Region, für die er am 26. September, in den Bundestag einziehen will. Ist er doch ein Kind eben derselben. Er wurde 1963 im Kreis Tuttlingen, in Möhringen, geboren und ist hier aufgewachsen – in einem Dreigenerationenhaus, mit Eltern, Schwester und Großeltern.