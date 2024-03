Bundeskanzler in Calw: So lief der Scholz-Besuch beim KSK

1 Bundeskanzler Olaf Scholz (Zweiter von rechts) im Gespräch mit KSK-Soldaten in Calw Foto: Felix Biermayer

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das Kommando Spezialkräfte in Calw. Er betont die Wichtigkeit der Eliteeinheit für die Landesverteidigung. Man müsse vieles verändern.









„Ohne Sicherheit ist alles nichts“ – diese Aussage hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach seinem Besuch beim Kommando Spezialkräfte (KSK) im Calw am Dienstag bekräftigt. Deutschland müsse sich darauf einstellen, für die Landesverteidigung mehr zu tun. Auch die Zusammenarbeit in der Nato müsse verbessert werden, forderte Scholz. Nur so ließe sich gewährleisten, dass niemand Deutschland angreift. Sein Besuch stand deshalb unter dem Motto „KSK goes Nato“.