Darum gibt es Kritik an den Lahrer Kunstrasenplätzen

1 Weitere Kunstrasenplätze wie hier beim FV Dinglingen soll es künftig an der Dammenmühle geben. Das sorgt für Unmut. Foto: Merz

Dass die Stadt an der Dammenmühle nicht mit Naturrasenplätzen plant, stößt dem Lahrer BUND sauer auf. Ein Vortrag im Umweltausschuss lieferte Erklärungen, die jedoch nicht gänzlich überzeugten.









Zwei Fußballplätze und ein Hockeyplatz sollen an der Dammenmühle entstehen, beide mit Kunstrasen. Der Lahrer BUND sieht dies kritisch, denn über Kunstrasenplätze und das dort verwendete Füllmaterial gelange schädliches Mikroplastik in die Umwelt. Um diesbezüglich über den „Stand der Technik“ zu informieren, hatte die Stadt Peter Eberhardt eingeladen. Er arbeitet bei der Firma Polytan als Sportstättenberater und war am Bau der bestehenden Lahrer Kunstrasenplätze beteiligt.