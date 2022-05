3 Neue Trends wurden bei zwei Modenschauen präsentiert. Foto: Braun

Baiersbronn - Im Rahmen des Muttertags öffneten die Geschäfte ihre Türen und hatten sich für die Kunden kleine Überraschungen und Angebote überlegt. Abgerundet wurde das Wochenende vom Kunsthandwerkermarkt, der Kunsthandwerker aus der Region anlockte, die ihre Waren, zumeist handgefertigte Unikate, anboten.

Beim Fahrradhändler herrschte großer Betrieb, und an der Eisdiele standen die Besucher geduldig Schlange. Passend zum Muttertag hatte der HGV die Freudenstädter Straße mit pinkfarbenen Schleifen dekoriert, die ein stimmungsvolles Bild abgaben.

Pinkfarbene Dekoration zum Muttertag

"Wir sind überaus glücklich, dass nach der langen Zeit wieder so ein erfolgreicher verkaufsoffener Sonntag in Baiersbronn stattfinden kann", sagte HGV-Vorsitzender Holger Wessinger. Die pinkfarbene Dekoration werde vermutlich auch in Zukunft als Zeichen des HGV beibehalten. Zusammen mit seinen Stellvertretern Stefanie Andres und Georg Klumpp hatte Wessinger die Organisation übernommen. "Wir danken auch der Baiersbronn Touristik für ihre gute Unterstützung", so der Vorsitzende.

Viel Betrieb herrschte in der Forbachstraße, die für den Verkehr gesperrt war. Neben Live-Musik gab es klassische schwäbische Köstlichkeiten und kühle Getränke.

Die beiden Modenschauen des Tages lockten zahlreiche Zuschauer an. Dort konnten sich die Besucher von den neusten Modetrends inspirieren lassen. "Farbe ist angesagt, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, und Animalprint", sagte Fachmann Holger Wessinger vom Herrenausstatter Mutschler, der auch die beiden Modenschauen moderierte.

Vom kernigen Freizeitdress bis hin zum stadttauglichen Outfit präsentierten die teilnehmenden Geschäfte mit ihren Models die Trends der Saison.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch. Wir hatten einen Duftstand aufgebaut und freuen uns, dass wieder etwas los ist in Baiersbronn", sagte auch Axel Hinker von der Parfümerie Hinker. Stefanie Andres von der Buchhandlung Osiander sprach von einer großartigen Aktion. Die Mühen der Vorbereitung seien durch den guten Besuch und den strahlenden Sonnenschein belohnt worden. "Tolles Wetter, alle Tische voll, alle Geschäfte gut besucht. Was wollen wir mehr?", fasste sie es zusammen.

Für die kleinen Gäste war ein Kinderkarussell gegenüber dem Café am Eck aufgestellt.