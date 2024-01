Bürgermeisterwahl in Kenzingen: Das sagt Schwanaus Bürgermeister zur Kandidatur von Achim Rehm

1 Zwischen Akten und Schlaglöchern: Achim Rehm leitet gemeinsam mit Martina Stahl das Schwanauer Bauamt. Rehm will allerdings den Chefsessel der Stadt Kenzingen für sich gewinnen. Er hat sich in seiner Heimatstadt für das Bürgermeisteramt. Foto: Ruppert/fr

Achim Rehm ist seit 23 Jahren Technischer Leiter des Schwanauer Bauamts – doch 2023 könnte sein letztes in diesem Amt gewesen sein: Der 58-Jährige will Bürgermeister in Kenzingen werden. Rehms aktueller Chef ist mit Blick auf dessen Vorhaben zwiegespalten.









Fünf Bewerber treten in Kenzingen zur Bürgermeisterwahl an – und einer davon ist ein bekanntes Gesicht in Schwanau. Achim Rehm, der seit dem Jahr 2000 den Posten des Technischen Bauamtsleiter in der Gemeinde inne hat, will nochmals neue Wege einschlagen. Kurz vor Bewerbungsfristende hat der 58-Jährige seine Unterlagen im Rathaus-Briefkasten in seiner Heimatstadt Kenzingen eingeworfen.