Achim Rehm bewirbt sich in Kenzingen: Schwanaus Technischer Bauamtsleiter will Bürgermeister werden

1 Achim Rehm kandidiert für das Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt Kenzingen. Foto: privat

Achim Rehm, der seit 24 Jahren Technischer Bauamtsleiter der Gemeinde Schwanau ist, will neue Wege gehen und hat seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Kenzingen abgegeben.









Achim Rehm, der Technischer Leiter der Gemeinde Schwanau, hat sich für das Bürgermeisteramt in Kenzingen beworben. Der 58-Jährige ist gelernter Zimmerer bildete sich zum Bautechniker weiter, arbeitete vier Jahre lang als Bauleiter in einem Architekturbüro und ist seit dem Jahr 2000 bei der Gemeinde Schwanau. Dort ist er zuständig für die gesamte Infrastruktur sowie Hoch-, Tief- und Straßenbau. Darüber hinaus leitet er den Gemeindebauhof mit den beiden Kläranlagen und trägt Verantwortung für 25 Mitarbeiter. In Kenzingen sitzt er für die Gruppe „MiK“ im Stadtrat. Ob er am 18. Februar zum Bürgermeister seiner Heimatstadt wird, gilt abzuwarten. Neben Rehm haben sich die vier weiteren Kandidaten Dirk Schwier, Bruno Jägle, Martin Klomfaß und Alfred Höhnen für das Bürgermeisteramt beworben.