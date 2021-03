Terminvereinbarung erforderlich Kostenlose Schnell-Abstriche ab Donnerstag in Frommern

Als nach eigenen Angaben erste Apotheke in Balingen bietet die Bären-Apotheke in Frommern von diesem Donnerstag an die vom Land versprochenen kostenlosen Corona-Schnelltests an. Die Turn- und Festhalle am Schulzentrum soll dafür genutzt werden.