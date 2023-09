Bis zu 5000 Gäste hat das Kippenheimer Weinfest am vergangenen Wochenende an das Bürgerhaus gelockt. Bürgermeister Matthias Gutbrod zeigt sich im Gespräch begeistert über den Erfolg. Einige Vereine seien mehrfach ausverkauft gewesen.

Das Kippenheimer Weinfest am vergangenen Wochenende, das erstmals am Bürgerhaus veranstaltet wurde, war ein voller Erfolg: „Es war ein wunderschönes Weinfest mit einer Rekordbesucherzahl und vielen positiven Eindrücken. Gerade von den veranstaltenden Vereinen gab es viel Zuspruch.

Meine Vorstellungen zu einem guten Weinfest wurden sogar übertroffen“, erklärt Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie viele Besucher genau nach Kippenheim gekommen waren, um auf dem Festplatz zu feiern, kann Gutbrod nur schätzen: „Es waren insgesamt sicherlich vier- bis fünftausend Gäste an den beiden Tagen“, berichtet er.

Auch die Vereine seien sehr zufrieden mit dem Festwochenende gewesen. „Viele haben rückgemeldet, dass sie noch nie so viel Essen und so viel Bier verkauft haben“, so Gutbrod. „Ich war am Weinfest mit der Weinkönigin und den Vereinsvorständen unterwegs und habe ich nur strahlende Gesichter gesehen“, berichtet er weiter. Einige Vereine seien mehrfach über das Wochenende ausverkauft gewesen und hätten nachbestellen müssen.

Auf dem Festplatz war kein Durchkommen mehr

Zu dem großen Erfolg dürfte sicher der neue Standort am Bürgerhaus beigetragen haben. Vereine, Bauhof und Helfer hätten sich ins Zeug gelegt, um dort ein passendes Ambiente für das Fest zu schaffen. „Ich war immer schon überzeugt, dass der neue Festplatz das Weinfest deutlich aufwerten wird. Wenn dann auch die Rückmeldungen fast immer positiv sind, freut das natürlich besonders“, zeigt sich Gutbrod begeistert. Besonders am Krönungsabend der neuen Weinkönigin Stefanie Dorner (wir berichteten) sei auf dem Festplatz kein Durchkommen mehr möglich gewesen.

Trotz großem Erfolg lief noch nicht alles perfekt: „Es war jetzt das erste Weinfest auf dem neuen Areal und es lief sehr gut, man kann aber immer Dinge verbessern“, so der Bürgermeister. Nach dem Bockbierfest im Juli sei kurzfristig der Boden eingeebnet worden. Zudem habe man ein Sonnensegel für die Bühne besorgt. „Auch die Elektrik und Versorgungsleitungen haben wir kurzfristig verbessert, das kam alles gut bei der Bevölkerung an.“ Gutbrod betont, dass er und die Gemeinderäte immer gerne auf Vorschläge der Menschen eingehen würden, „wenn diese auch konstruktiv vorgetragen werden“.

Viele Besucher kommen mit dem Rad

Für Überraschung gesorgt habe die Menge an Radfahrern. „An beiden Tagen standen hunderte von Fahrrädern rund um den Festplatz, das ist doch ein tolles Zeichen, auch aus ökologischer Hinsicht“, freut sich der Bürgermeister. Zudem zeige dies, dass die Radweganbindung ans Bürgerhaus gut sein müsse. „Gerade der vom Gemeinderat beschlossene neu angelegte Weg über das Wickhäusle war gut besucht“, berichtet er. Positiv aufgefallen sind ihm zudem die „zahlreichen Familien mit Kindern“. „Ich habe ja selbst zwei Kinder, der neue Spielplatz wurde quasi von den Kindern überrannt, das war schön zu sehen. Daneben saßen dann die Eltern in den Lauben und haben in Ruhe das Fest genießen können.“

So soll das Konzept für das kommende Jahr weitgehendbeibehalten werden. „Nach diesem erfolgreichen Weinfestwochenende wären wir als Organisatoren schlecht beraten, irgendetwas grundlegen zu ändern“, erklärt Gutbrod. In einigen Wochen sei eine Nachlese mit den Vereinen der Interessengemeinschaft Weinfest geplant. „Wir werden auch da noch mal reinhören“, sagt Gutbrod. Insgesamt sei es aber ein rundum gelungenes Festwochenende gewesen, auf dem in den kommenden Jahren aufgebaut werden könnte. „Ich selbst habe das Weinfest richtig genossen und war praktisch zwei Tage am Stück da, das war schon ein tolles Erlebnis.“

Wochenmarkt startet

Die nächste Veranstaltung am neuen Bürgerhaus ist der erste Wochenmarkt am Freitag, 15. September, von 14 bis 17.30 Uhr. Die Gemeinde will damit dem Wunsch nach einer besseren Nahversorgung in Kippenheim nachkommen. Matthias Gutbrod wird den ersten Markt um 14 Uhr feierlich eröffnen.