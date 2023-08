So entstand das Kippenheimer Weinfest

1 Die erste Kippenheimer Weinkönigin mit den vier Weinprinzessinnen und den Festbeteiligten im Jahr 1950. Foto: Gemeindearchiv Kippenheim

Der Männergesangverein „Liederkranz“ Kippenheim ging 1950 das große Wagnis ein, im Spätherbst das „50-jährige Stiftungsfest mit großem Weinfest“ zu veranstalten. Auch 53 Jahre später wird es noch gefeiert – das nächste Mal am 9. und 10. September.









In einem Wohnhaus in der Poststraße soll, mündlichen Überlieferungen zufolge, die Idee zum Kippenheimer Weinfest geboren und später auch die Umsetzung des Planes organisiert worden sein. Das Haus gibt es heute nicht mehr – an seiner Stelle bestimmt heute das Gebäude der Sparkasse das Straßenbild –, das Fest jedoch ist fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Gemeinde Kippenheim.