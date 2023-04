Neues Fahrzeug in Dienst gestellt

Bürger- und Kulturverein in Bad Liebenzell

1 Der Bürger- und Kulturverein in Bad Liebenzell hat ein neues Bürger-Rufauto. Foto: Bürger- und Kulturverein/Wallburg

In der Stadt Bad Liebenzell gibt es weiterhin ein Bürger-Rufauto. Die Erleichterung darüber ist groß.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Bürger- und Kulturverein Bad Liebenzell hat ein neues Fahrzeug in Dienst genommen. Das Vorgängerfahrzeug fiel frühzeitig wegen eines technischen Totalschadens aus.

Motor und Getriebe kaputt

Niemand konnte damit rechnen, dass nach nicht einmal vier Jahren und einer Fahrleistung von nur 123 000 Kilometern Motor und Getriebe den Geist aufgaben, teilte der Bürger- und Kulturverein mit. Während das erste Bürger-Rufauto noch weit mehr als 200 000 Kilometer in fünf Jahren gefahren war, sei dieser Ausfall ein Schock gewesen, berichtete der Vereinsvorsitzende Günther Wallburg von der damaligen Situation.

Begrenzte Mittel

Da der Verein viele soziale Aufgaben wahrnehme und mit seinen begrenzten Mitteln ein Bürger-Rufauto allein kaum unterhalten, geschweige denn finanzieren könne, sei dies eine große Herausforderung gewesen. Das sei der maßgebliche Grund, so der Vorsitzende, weshalb man nach alternativen Lösungen suche, um zukünftig das Risiko für den Verein zu reduzieren und gleichzeitig die Vereinskasse zu entlasten.

Andererseits sei es dem Verein ein wichtiges Anliegen, dass das soziale Projekt im Interesse der Bürgerschaft auch dauerhaft weitergeführt werde, so Wallburg. Deshalb sei der Verein im Oktober des vergangenen Jahres an die Stadtverwaltung herangetreten, um einen Weg zu finden, wie das 2013 vom Gemeinderat beschlossene Projekt weitergeführt und langfristig gesichert werden könne. Da zum Zeitpunkt des Totalschadens Mitte Januar seitens der Stadt Bad Liebenzell noch keine Entscheidung vorlag, musste schnell und unkompliziert eine andere Lösung her. Neubestellungen haben derzeit Lieferzeiten von ein bis zwei Jahren.

Kurzfristig verfügbar

Man hatte Glück im Unglück, da kurzfristig ein Vorführwagen verfügbar war, der weitestgehend den Vorstellungen entsprach. Dieses Fahrzeug, ein VW-Caddy, hat der Bürger- und Kulturverein inzwischen vorerst für zwei Jahre geleast.

Am 29. April existiert das Bad Liebenzeller Bürger-Rufauto bereits zehn Jahre. Bis dahin haben die ehrenamtlichen Fahrer des Bürger-Rufautos für die Bevölkerung der Stadt rund 400 000 Kilometer zurückgelegt – das heißt zehn Mal den Erdball umrundet, rechnet der Kultur- und Bürgerverein in einer Pressemitteilung vor. Lediglich in der Corona-Pandemie wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt.

Den runden Geburtstag will der Bürger- und Kulturverein gebührend feiern. Dazu lädt er die Bevölkerung zu einem Jubiläumsfest Samstag, 13. Mai, ab 10 Uhr auf den Marktplatz in Bad Liebenzell ein.