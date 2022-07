1 Wie auf diesem Foto leuchtet es an der Autobahnbaustelle nachts teilweise in Grün. Foto: BauWatch

Kreis Rottweil - Die dritte und letzte Bauphase der Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken bei Trichtingen hat jetzt begonnen. Der Abschluss der Arbeiten ist laut Mitteilung voraussichtlich im Dezember 2022.

Von der Autobahn GmbH werden sechs Brückenbauwerke auf der A 81 bei Trichtingen auf einer 5,4 Kilometer langen Strecke zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil instand gesetzt. Bei allen sechs Brücken, die in den Jahren 1976 bis 78 gebaut wurden, werden die Schutzeinrichtungen, Geländer und Beläge erneuert.

Bei der Trichtenbachtalbrücke, der Talbrücke "Untere Mühle" und der Schlichemtalbrücke werden außerdem die Lager an den Pfeilern getauscht.

Arbeiten in Fahrtrichtung Singen abgeschlossen

Die Ausführung erfolgt insgesamt in drei Bauphasen. Die Arbeiten in Fahrtrichtung Singen wurden am Montag abgeschlossen, teil die Autobahn GmbH mit. Nun werden in der dritten Bauphase die Arbeiten in den Seitenbereichen in Fahrtrichtung Stuttgart ausgeführt. Dazu wurde am Montag mit der Einrichtung der Verkehrssicherung begonnen. Um die Verkehrssicherung jeweils umzubauen werden noch bis Freitag, 29. Juli, sowie von 1. bis 4. August Nachtarbeiten stattfinden.

Gute Nachricht für Autofahrer: Der Verkehr kann auf allen vier Fahrstreifen weitergeführt werden, so dass keine Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Baumaßnahme zu erwarten sind, sagt die Autobahn GmbH. Lediglich durch den Umbau der Verkehrssicherung könne es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Der Umbau der Verkehrssicherung finde nachts in der verkehrsärmeren Zeit statt.