Brigachtal Lastwagen fahren trotz Verbot auf Umleitungsstrecke

Viele Überauchener äußern im Gespräch mit schwarzwaelder-bote.de Verständnis dafür, dass der Kreisverkehr in Kirchdorf gebaut wird und dass dadurch die Umleitung notwendig ist. Die Lastwagen auf der Straße jedoch, die seien "eine Sauerei". Dasselbe gelte für Fahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsreduzierung von 50 Stundenkilometern außerorts und 30 innerorts halten. Laut Auskunft der Gemeinde, die vor Ort Geschwindigkeitsmessanlagen aufgestellt hat, sind das rund 20 Prozent der Fahrer. Rund 1600 Fahrzeuge seien pro Tag auf der Steigstraße unterwegs - also fahren dort täglich etwa 320 Fahrzeuge zu schnell.

Warum herrscht so reger Verkehr?