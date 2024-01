Bunt und vielfältig: So präsentierten sich die Zünfte des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu beim Brauchtumsabend am Samstag im Festzelt.

Die Horber Narrenzunft richtete anlässlich ihres 100. Jubiläums das Ringtreffen aus. Alexander Guth, einer der Horber Zunftmeister, begrüßte 25 Narrenzünfte, die mit zahlreichen Mitgliedern gekommen waren. Das große Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Gastgeber mit dem Grafenpaar und den verschiedenen Maskenträgern einmarschierten.

OB ist gut gelaunt

„100 Jahre, so ein Geburtstag lässt niemand kalt“, sagte ein bestens gelaunter Oberbürgermeister Peter Rosenberger im Häs. Als Schirmherr des Ringtreffens sparte er natürlich nicht an Komplimenten für die Horber Zunft, die für dieses Ereignis ein „Megazelt“ aufgestellt hat und vorher schon viele Monate am Schaffen war. „Ihr macht heute Horb zum Nabel der Welt. Was ihr geleistet habt, ist perfekt“, lobte der OB in höchsten Tönen. Damit sich die Horber Zunft aber nicht allein an schönen Worten erfreuen musste, überreicht er dem Zunftmeister einen Scheck zum Jubiläum.

Gruß an die Horber

Bei so vielen Narren an einem Fleck ging Ringpräsident Thomas Fischer das Herz auf. Sein besonderer Gruß galt den Horbern, die ihr 100-jähriges Bestehen feiern und mit ihnen alle geladenen Zünfte. Das Brauchtum stehe im Mittelpunkt, betonte Andreas Hesse. Auch den Brauchtumsbeauftragten des Rings beeindruckte der „bunte Narrenreigen“. Das zeigte ihm, dass das Narrenhäs in Ehren gehalten wird.

Alle Horber Narren auf der Bühne sangen das eigens gedichtete Jubiläumslied „100 Jahre, 100 Jahre“ (nach Leonhard Cohens „Halleluja).

25 anwesende Zünfte

Die Moderatoren des Abends, Alexander Guth, Dana Zimmermann und Manuela Müller-Ferl stellten die Vertreter aller 25 anwesenden Zünfte des Freundschaftsrings Neckar-Gäu mit ihrem jeweiligen Gründunstdatum, ihren Narrenfiguren und ihrem Narrenruf vor. Zwischendurch machten sich in einem Videofilm zwei Horber Zeitungsleser auf eine Reise in die Vergangenheit, angefangen bei der Gründung der Horber Narrenzunft, und warfen Schlaglichter auf die Zunft- und Weltgeschichte.

Beeindruckender Brauchtumstanz

Die „Original-Bühlemer-Drotzer-Glogga-Hopser“ führten ihren beeindruckenden Brauchtumstanz auf. Drei Trommler sorgten lautstark für die rhythmische Begleitung der Narren, Mit ihren Masken und dem bunten Narrenkleid symbolisieren sie die vier Jahreszeiten. Am Ende des offiziellen Teils präsentierten sich Vertreter aller Zünfte nochmals beim Ringtanz zum Horber Narrenmarsch auf der Bühne. Danach war Party mit der Band „Fasion“ angesagt.