Papiertonne in Flammen – wieder Unruhe in der Vogelsangstraße

1 Von der Papiertonne ist nur noch ein kleiner Rest übrig. Foto: Alt

Nachbarschaftsstreit oder böser Streich von Jugendlichen? Eine Papiertonne ging am Mittwochabend in der Vogelsangstraße in Flammen auf. Dort herrscht seit Monaten Unruhe.















Rottweil - Es ist nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr in die Straße in der Altstadt gerufen wird. Im Frühjahr ging ein Carport in Flammen auf, auch Papiertonnen brannten schon. Nun musste die Feuerwehr am Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr, erneut anrücken. Eine Papiertonne steht in hellen Flammen und schmilzt durch das Feuer auf die Hälfte herunter.

Polizei ist immer wieder vor Ort

Auch die Polizei, die vor Ort ist, kennt sich in der Straße bestens aus. Immer wieder kommt es dort zu Streitigkeiten mit einem 50-Jährigen Anwohner. Die Nachbarn fühlen sich von ihm drangsaliert und viele glauben, dass er für die Brände verantwortlich ist. Bewiesen ist nichts. Der 50-jährige behauptet seinerseits, alle Nachbarn hätten es auf ihn abgesehen.

Im wird auch vorgeworfen, im September Kinder zu seiner Garage gezerrt und diese bedroht zu haben. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert.

Jugendliche in Verdacht

Die Polizei berichtet nun am Donnerstagmorgen, dass möglicherweise eine Gruppe Jugendlicher, die sich nach Angaben von Anwohnern im Bereich der Vogelsangstraße aufgehalten hatten, die in der Tonne befindliche Pappe auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt haben und so den Feuerwehreinsatz verursacht hatten. Die mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann eintreffende Rottweiler Wehr konnte das Feuer in der Papiertonne schnell löschen.

Hinweise zu der Brandlegung nimmt die Polizei Rottweil (0741/47 70) entgegen. Generell baten Polizei und Ordnungsbehörden der Stadt die Anwohner, alle Vorfälle in dem Viertel zu melden. Ruhe will sich bislang nicht einstellen.