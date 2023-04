Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus in Wachendorf

Brand in Starzach

8 Löschangriff über die Drehleiter - das Dach ist nahezu offen, der Dachstuhl abgebrannt. Foto: Morlok

Dramatischer Einsatz am Freitagabend in der Brühlstraße in Wachendorf. Um 20.40 Uhr meldete das Polizeipräsidium Reutlingen einen Gebäudebrand.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Brühlstraße stand ein Wohngebäude in Flammen – in direkter Nähe zum Wachendorfer Schloss. Für die Einsatzkräfte ein Wettlauf mit der Zeit. Denn ein Bewohner musste aus dem Gebäude gerettet werden. Die gute Nachricht erfolgte zum Glück zeitnah. „Die Feuerwehr konnte den Bewohner retten“, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Die Rauchsäule sah man schon weit entfernt. Die Absperrung war weiträumig. Zum Einsatz kam auch eine Drohne, die zur Suche nach Glutnestern genutzt wurde. Die Riegelstellung von allen Seiten verhinderte ein Übergreifen auf Nachbargebäude.