Brand in Spaichingen

1 Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Bei einem Brand in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ob weitere Personen von dem Unglück betroffen sind, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.









Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag auf Anfrage mitteilte.