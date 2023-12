1 Zu einem Brandeinsatz in einem Wohngebäude sind am Freitag gegen 21.30 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Foto: Stephan Wegner

Zu einem Brandeinsatz in einem Wohnhaus in der Tennenbronner Berghofstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitag vor Weihnachten gegen 21.30 Uhr ausgerückt.









Eine mit Rauchgas in Kontakt gekommene Person, die vorsorglich in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert wurde und eine völlig verrauchte Wohnung sind die Bilanz eines Kleinbrandes in einem Wohngebäude in der Tennenbronner Berghofstraße, das nur über Treppen erreichbar ist.