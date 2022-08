2 Beim Löschen des Gebäudebrandes sind alle Bräunlinger Abteilungswehren eingebunden. Es sind am Brandtag rund 90 Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Jens Wursthorn

Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. 90 Rettungskräfte waren in Bräunlingen im Einsatz. Eine Person wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.















Link kopiert

Bräunlingen - Ein Dachstuhlbrand in einem Reiheneckhaus an der Ecke Gießnaustraße und Dießenhoferstraße beschäftigte am Mittwochmorgen sämtliche Abteilungen der Feuerwehr Bräunlingen. Mit im Einsatz waren die Führungsgruppe C und die Drehleiter aus Donaueschingen.