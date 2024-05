In Albstadt-Pfeffingen hat am Freitagabend die Fassade einer Schreinerei gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt eines Bewegungsmelders.

Die Feuerwehr wurde ersten Informationen zufolge gegen 21.50 Uhr wegen eines Gebäudebrands in die Pfeffinger Bolstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Wehrleute aus Pfeffingen und Tailfingen stand die Fassade der Schreinerei über drei Stockwerke in Flammen.

Ein Mensch befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr noch im Haus. Er schaffte es jedoch ins Freie. Der Bewohner wurde zunächst vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht – mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Dieser Verdacht bestätige sich jedoch nicht, wie ein Polizei-Pressesprecher unserer Redaktion erklärte.

Technischer Defekt wohl verantwortlich für Brand

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach rund 30 Minuten waren die Flammen bekämpft. „Wir prüfen nun noch im Inneren des Gebäudes, ob die Flammen übergegriffen haben“, sagte Einsatzleiter Michael Angele am Abend. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an.

Hintergrund des Ganzen war vermutlich ein technischer Defekt eines Bewegungsmelders, so die Auskunft der Polizei. Es entstand Sachschaden über mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.