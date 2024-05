Brand an Klinik in Tübingen

1 Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand an einer Tübinger Klinik. Foto: Jens Büttner/dpa

Nach dem Brand in einem Patientenzimmer einer Tübinger Fachklinik ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen eine 27-jährige Patientin.









Am vergangenen Samstag war in einem Patientenzimmer eine Bettdecke in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand vom Klinikpersonal gelöscht werden, so dass der eigentliche Brandschaden auf das Bett begrenzt blieb. Eine Mitarbeiterin wurde durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt, ihre Kollegin wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt, war aber nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt geblieben.