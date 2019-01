Bräunlingen Ein klangvoller Start

Bräunlingen. Rund 400 Zuhörer erleben am Neujahrstag in der Stadtkirche ein brillantes Konzert mit festlicher Musik aus der Zeit des Barock bis in die Neuzeit. Das Bläserquintett Neo Brass und Organist Frank Rieger entlockten ihren Instrumenten das gesamte Klangvolumen, was zu bewegenden Momenten in dem unlängst renovierten Gotteshaus führt.