Bräunlingen Badesaison am Kirnbergsee eröffnet

Das 1993 ins Leben gerufene Ereignis soll auf die Wachsaison einstimmen und der Kameradschaft zwischen den einzelnen DLRG-Ortsgruppen dienen. In diesem Jahr waren neben der Ortsgruppe Baar die Ortsgruppen Blumberg, Hubertshofen, Löffingen und Villingen-Schwenningen am Start.

Jüngster Teilnehmer war der vierjährige Julian Fluck aus Blumberg, der gerade sein Seepferdchen absolviert hat: unter Aufsicht des Vaters, versteht sich. Insgesamt wagten sich 33 Teilnehmer in das kühle Nass. Um den begehrten Stempel in den Frühschwimmerpass zu bekommen, muss man mindestens eine halbe, höchstens drei Minuten im See verweilen. Im Grunde war das immer kein Problem, denn die meisten verließen in den vergangenen Jahren ohnehin fluchtartig das Wasser. Das war dieses Jahr anders, viele fühlten bei 11,5 Grad sich richtig wohl.

Deutlich wärmer war es im Dittishausener Hallenbad, in das die DLRG die Teilnehmer anschließend einlud. Nach längerer Umbauphase war es gerade noch rechtzeitig wieder eröffnet worden.