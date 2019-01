Bösingen Keine Experimente

Die konkrete Vorstellung von Bürgermeister Johannes Blepp sah eine Bepflanzung von zwei Einheiten am Ortseingang von Bösingen in der Riedstraße nach neuer Form vor –­ und daneben eine Einheit nach bisheriger Art. Das neue Modell orientiere sich an die Bepflanzung des Kreisverkehrs am Villingendorfer Ortsausgang Richtung Herrenzimmern und baue auf die Mitwirkung einer Fachfrau aus der Stadtgärtnerei Schramberg. Ein Arrangement mit Bewässerung, das das ganze Jahr über blühe, so Blepp, aber auch mit verblühten Pflanzen, die bleiben. Sinn sei, den Pflegeaufwand deutlich zu minimieren. Gedacht sei, die Reaktion der Bevölkerung abzuwarten.

Sensibilisiert durch die "Friedhöfe" und mögliche hohe Kosten, bevorzugt Gudrun Müller jedoch erst ein Gesamtkonzept. Deshalb soll nun die Fachfrau aus dem Westen des Landkreises den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung besuchen. Auf Experimente im Vorfeld will die Gemeinde verzichten.