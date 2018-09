Blumberg Sauschwänzlebahn: Könnte Zelt im Tunnel Fledermäuse schützen?

Dieses Teilstück der Museumsbahn ist viel zu kurz, als dass hier regelmäßig Winterfahrten angeboten werden könnten. Doch die Bahnbetriebe Blumberg könnten trotzdem von einer Teilstreckenfreigabe profitieren, weil sie dann ihre Loks und Waggons, die in Fützen (wo sich auch die Versorgungseinrichtungen für die Diesel-und Dampfloks befinden) stationiert sind, in der kalten Jahreszeit an andere Streckenbetreiber vermieten könnte. Über Zollhaus wäre der Anschluss ans allgemeine Bahnnetz gegeben. Und noch einen Vorteil nennt Brinkmann. Bislang war es immer sehr aufwendig, eine Lok für Reparatur- oder Wartungsarbeiten ins Dampflokwerk Meiningen zu überführen. Das wurde per Tieflader auf dem Straßenweg erledigt, was im Vergleich zum Transport auf der Schiene sehr kostspielig sei.

Nabu-Vertreter sprechen von einer Weltpremiere

Derweil wird für die Hermann-Hesse-Bahn bei Calw etwas ganz Neues ausprobiert, die dortigen Nabu-Vertreter sprechen sogar von einer Weltpremiere: einem "Tunnel im Tunnel" beziehungsweise einer "Fledermauskammer".

Für den Versuch wurde ein Folientunnel in einer Tunnelröhre errichtet, womit ein Teil des Tunnels für Fledermäuse abgetrennt wurde. Ob und wie Fledermäuse damit klar kommen, sollen Daten zeigen, die bis Oktober erhoben und ausgewertet würden, heißt es aus dem Calwer Landratsamt. Falls der Test positiv ausfallen würde, wäre das dann auch eine Lösung für die Sauschwänzlebahn? Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Für Brinkmann ist klar, dass die Bahnbetriebe Blumberg die Kosten dafür unmöglich selbst stemmen könnten, da müsste viel Geld vom Land fließen. Andererseits: "Was da oben geht, müsste auch bei uns klappen", so Brinkmann. Allerdings: Auf der Hermann-Hesse-Bahn sollen Personen-und Güterzüge rollen, um Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Die Sauschwänzlebahn ist dagegen eine Museumsbahn. Ob das Land bereit ist, zusätzlich Geld zu den sowieso schon sehr hohen Unterhaltskosten (Schienen, Viadukte, Tunnels) der Sauschwänzlebahn fließen zu lassen, ist fraglich.

Noch im September kommt es zu Gesprächen zwischen Vertretern des RP und der Sauschwänzlebahn. Brinkmann zeigt sich verhalten optimistisch, das RP von einer Teilstreckenfreigabe überzeugen zu können. Denn er interpretiert das jüngste VGH-Urteil auch als Auftrag, sich zusammenzusetzen und sich zusammenzuraufen, um endlich einen Haken hinter das Thema machen zu können.