Blumberg Reges Interesse an Stiefelaktion

Idee von Lena Hettich

Während in Supermärkten und Discountern längst die Vorweihnachtszeit mit Nüssen oder Marzipankartoffeln begonnen hat, ist Weihnachten auch für die Blumberger Stadtverwaltung ein Thema. Neben dem Weihnachtsmarkt am Samstag, 8. Dezember, an der Stadthalle laufen in Zusammenarbeit mit Blumberg Gewerbevereint die Vorbereitungen für eine Weihnachtsstiefel-Aktion in den Schaufenstern der Einzelhändler.

Die Idee hat Lena Hettich aus dem Blumberger Rathaus auf einer Fortbildung von einem Referenten vernommen. Sie dachte, das wäre doch auch was für Blumberg, nahm Kontakt mit dem örtlichen Gewerbeverein auf und auch der sagte seine Mitarbeit und Unterstützung zu.