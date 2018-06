Blumberg Ein großes Fest mit weißer Braut

Wolfgang Palka und seine Frau Irmgard, geborene Baschnagel feiern am Freitag ihre goldene Hochzeit.

Blumberg-Fützen. Irmgard Palka ist ein echtes Fützener Kind, den die Famile lebte in der frühreren Bahnhofsgastwirtschaft. Sie besuchte in Fützen die Schule und nach dem Schulabschluss und dem frühen Tod des Vaters war Mithilfe in der Landwirtschaft und im Gasthaus angesagt. Dann wechselte sie in die Lauffenmühle und legte dien Strecke nach Blumberg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurück. "Wie viele andere auch, es war eben so", sachlich bringt es Irmgard Palka auf den Punkt.

Wolfgang Palka wurde nach Kriegsende in Ostbordelumfeld, einem Ort nahe Husum, geboren. Mit seinen Großeltern kam er als kleiner Bub nach Fützen. Hier ging er zur Schule, absolvierte danach eine Lehrausbildung bei der damaligen Firma Teves in Blumberg und arbeitete als Elektriker ein paar Jahre in der Schweiz und von 1983 bis zum Ruhestand 2010 bei der Firma Alexander Bürkle in Freiburg. "In Fützen kennt jeder jeden" So kamen sich die jungen Leute näher, und im Juni 1968 wurden sie von Bürgermeister Justin Gleichauf standesamtlich getraut. Die kirchliche Trauung in der St. Vituskirche vollzog Pfarrer Stumpf. "Ein großes Fest war es, mit weißer Braut, vielen Gästen und Musik in der elterlichen Gastwirtschaft", erinnern sich beide. Die erste Wohnung war im Elternhaus der Ehefrau, 1972 folgte der Umzug ins eigene Haus im Kapellenweg.