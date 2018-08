Blumberg Bühne frei für Nachwuchstalente

Blumberg. Im Rahmen der Entrümpelungs- und Umbauarbeiten zur Wiedereröffnung des Jugendhauses Malibu hat Streetworker Matthias Weiß im Hauptraum eine Bühne eingebaut (wir berichteten). Bis zur Eröffnung des neu eingerichteten Lounge-Cafés StreetZ Mitte August war alles pünktlich fertig geworden, lediglich ein Bodenbelag fehlte noch auf dem Bühnenboden.

Ein unterbreitetes Angebot einer Firma musste aus Kostengründen abgelehnt werden. Der ehemals selbstständige Maler und Bodenleger Robert Hahn aus Riedöschingen, der seit einigen Jahren im Ruhestand ist, erfuhr von der Sache und war gleich bereit, die Jugendarbeit in Blumberg zu unterstützen. Er traf sich mit Matthias Weiß, nahm auf der Bühne Maß und sichtete seine letzten noch vorhandenen Restbestände an Bodenbelägen. Schnell war ein passendes Material gefunden, das Robert Hahn dem Jugendhaus spendierte. Die Arbeiten konnten diese Woche erledigt werden.

Nach der Grundierung wurden die Linoleum-Bahnen zugeschnitten und verklebt und schließlich an den Nähten verschweißt, so dass ein robuster und gut zu reinigender Boden in freundlichem Gelb die Bühne ziert.