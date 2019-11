Blumberg AWO-Insolvenz hat keine Auswirkungen auf Standort

In Blumberg fragen sich viele, ob sich das Insolvenzverfahren auch auf Blumberg auswirkt, wo die im April in dem neuen Gebäude in der Hauptstraße 71 ihre erste Tagespflege im Schwarzwald-Baar-Kreis eröffnete sowie eine Senioren-Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen.

AWO: Kreisverbandsgeschäftsführer Gerald Weiss gibt Entwarnung: Alles laufe weiter wie bisher, "wir stellen sogar ein", heute hätten sie einen neuen Vertrag für Blumberg fertiggestellt. Weiss räumt aber ein, dass die Situation in Blumberg maßgeblich zu dem Insolvenzantrag beigetragen habe. Von den 15 Plätzen der Tagespflege seien derzeit 32 bis 33 Prozent belegt. Weiss nennt deshalb einen prozentualen Anteil, weil nicht alle Gäste jeden Tag kämen. Dass die Belegung "so andauert, war nicht zu erwarten". Sie wollten die Belegung so schnell wie möglich steigern und seien auch auf dem historischen Blumberger Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, bei der Stadthalle mit einem eigenen Stand vertreten.