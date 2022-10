1 O’zapft is!: Daniel Wimmer, TSV-Vorstand Sport (links), die stellvertretende Ortsvorsteherin Alexandra Graf und David Fischer vom TSV-Förderverein beim obligatorischen Fassanstich. Foto: Bäurle

"Nix Wies’n, nix Wasen – wir feiern auf dem Wollensack": so lautete das Motto des vom Trillfinger TSV-Förderverein veranstalteten Oktoberfestes.















Haigerloch-Trillfingen - Dieses konnte nach längerer Corona-Pause endlich wieder stattfinden und fand viel Zuspruch. in der entsprechend dekorierten Mehrzweckhalle herrschte drei Tage lang blauweiße Gemütlichkeit. Am Grill von Roland Bisinger drehten sich unaufhörlich knusprige Hähnchen und Schweinshaxen und die Bedienungen hatten mit dem Servieren von Maßbierkrügen alle Hände geradezu körperliche Schwerarbeit zu verrichten.

Los ging’s am Freitag mit dem Fassanstich und einem Abend mit Musik von DJ Gruschl (Manuel Gruska). Im Laufe des Abends füllte sich die Halle immer mehr, und die TSV-Verantwortlichen waren nicht nur froh, dass das Fest endlich wieder stattfinden konnte, sondern auch sehr zufrieden mit dem Besuch, wobei natürlich vor allem viele junge Erwachsene den Weg in die Halle gefunden hatten.

Alexandra Graf übernimmt Fassanstich

Weil sowohl der Trillfinger Ortsvorsteher Horst Henle als auch Bürgermeister Heinrich Götz bei der gleichzeitig stattfindenden Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten in der Haigerlocher Witthauhalle weilten, übernahm die stellvertretende Ortsvorsteherin Alexandra Graf den Fassanstich. Erstmals war also eine Frau beim Oktoberfest in Trillfingen für diesen besonderen Akt zuständig.

Auch wenn eine kleine Bierfontäne aus dem Spundloch schoss, erledigte sie diese Aufgabe nicht minder souverän wie die Herren. Daniel Wimmer vom TSV-Vorstand und David Fischer vom TSV-Förderverein assistierten ihr dabei. Dann wurden die ersten Krüge abgefüllt und DJ Gruschl, legte die typische Oktoberfest-Musik mit Hits von Andreas Gabalier, DJ Ötzi oder Voxxclub auf., Dazu wurde auf und neben der Bühne begeistert getanzt.

Auch viel Sport geboten

Das Oktoberfest hatte auch eine sportliche Note. Bereits am Nachmittag hatte die E-Jugend in einem Einlagespiel den SV Rangendingen mit 18:0 bezwungen. Am Samstag wurde das Fest mit weiteren Jugendspielen fortgesetzt, und die erste Mannschaft des TSV Trillfingen feierte gegen Nusplingen den ersten Saisonsieg (2:1) dieser Landesligasaison. Abends spielten in der Halle die "Old Soccer Rocker" auf, eine Combo, die aus ehemaligen Aktiven und aktuellen "Alten Herren" aus Bisingen und Grosselfingen besteht. Sie bot Songs aus diversen Musikrichtungen.

Am Sonntag gab es dann ein Fußballspiel zwischen den Damenmannschaften des SGM Bierlingen/Trillfingen gegen die SG Unterjettingen/Emmingen, das die Gastgeberinnen mit einem knappen 1:0 für sich entschieden.

Wetter lässt AH-Turnier platzen

Das Nachmittagsspiel der SGM Trillfingen/Haigerloch/Bad Imnau gegen Türk Hechingen wurde wetterbedingt ebenso abgesagt wie das anschließend geplante AH-Turnier.

Zum Festabschluss gab es noch Ehrungen für 25-jährige und 40-jährige Mitgliedschaften im TSV. Ausgezeichnet wurden zudem zahlreiche Spieler mit runden Spielzahlen ab 100 aufwärts. Vergeben wurden auch Auszeichnungen vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) sowie dem Württembergischen Fußballverband (WFV).