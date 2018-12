Bitz Bitzer haben noch nie so viel verdient

Im Detail stellte Schiele die geplanten Investitionen vor. Mit 400 000 Euro die höchste Einzelmaßnahme ist der Ausbau der Gartenstraße. In die Hülbenstraße fließen 50 000, in die Zollernstraße 80 000, in die Parkplätze der Wilhelmstraße 50 000 und in die Straßenbeleuchtung der Gartenstraße 42 000 Euro. 300 000 Euro sind für den Erwerb eines Mehrfamilenhauses eingeplant, 100 000 Euro für dessen Umbau und 120 000 Euro für den Einbau eines Salzsilos im Bauhof – andernfalls drohten dort Gebäudeschäden, sagte Schiele.