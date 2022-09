1 Scott Wernet gibt die kommenden vier Wochen nochmal alles, um sich vorzubereiten. Entlang seiner Laufstrecke liegt auch Boll. Foto: Kauffmann

Es sind nur noch vier Wochen, doch die Spannung steigt nicht: Ultraläufer Scott Wernet sieht so kurz vor dem 246 Kilometer langen Spartathlon eine "realistische Chance", das Ziel zu erreichen.















Link kopiert

Bisingen - Aufregung? Bei Scott Wernet keine Spur davon. Am 30. September um 7.30 Uhr

Das Training

Seit gut

Die Aufregung

Lampenfieber hat Wernet, wie er sagt, nicht. "Die Aufregung wird zur Vorfreude", sagt der Ultraläufer aus Bisingen, "ich bin guter Dinge". Die Zweifel scheinen verflogen.

Die Fakten

Trotz aller Vorbereitung: Fakt bleibt, dass nie alle Läufer das Ziel erreichen. Wernet: "Es gibt eine realistische Chance, das Ziel zu erreichen." Allerdings: Für ihn ist der Weg das Ziel. Er tut derzeit nochmal alles, um jeden Zweifel an der Vorbereitung auszuschließen.

Das Gewicht

Im Laufe der vergangenen vier Jahre hat der Ultraläufer seinen Körper getrimmt. 15 Kilogramm hatte er abgenommen, seinen Fettanteil halbiert. Jedes Kilo zu viel wiegt bei jedem Kilometer schwerer. Disziplin, Beharrlichkeit und eine positive Einstellung haben ihm geholfen, sich stetig zu verbessern.

Nachdem sich Wernet jahrelang vorbereitet hatte, erscheint der Spartathlon inzwischen wie ein leuchtendes "Glühwürmchen" am Horizont. Die nächsten vier Wochen kümmert er sich um den Feinschliff. Der Flug nach Griechenland ist schon gebucht. Am 28. September hebt der Flieger ab, am Samstag, 30. September, beginnt der Lauf, am Abend des 1. Oktobers endet er.

Die Serie

Ziel von Scott Wernet ist die Teilnahme am Spartathlon in Griechenland (Start: 30. September). Dafür hat er sich die vergangenen Jahre systematisch vorbereitet, so musste er sich mit der Teilnahme an Ultraläufen erst qualifizieren. Der Spartathlon beginnt in Athen, zählt 246 Kilometer und gilt als härtester Ultralauf der Welt. Die Strecke nach Sparta muss in 36 Stunden zurückgelegt werden. Wir begleiten Wernet bei den Vorbereitungen für dieses Projekt. Noch mehr Infos: www.scottwernet.de