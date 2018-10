Bisingen Zeitumstellung? "Bringt doch gar nix"

Zudem werde es mit der Winterzeit morgens "gar nicht mehr hell", meint Ivana Smelkova, "eine Katastrophe", sagt sie lachend. Birgitta Straub fügt an: "Die Zeitumstellung bringt nichts und kostet doch nur Geld." Auch Angelika Naso will am liebsten die Sommerzeit das gesamte Jahr beibehalten: Dann müsste man sich nicht immer anpassen und morgens geht die Sonne nicht allzu spät auf. Helmut Schwager wirft ein lapidares "brauchen wir nicht" ein und Sabrina Schweizer sagt: "Abschaffen, weil’s nervt."