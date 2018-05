Bisingen Vier Stationen an Prozessionsstrecke

Auch die Erstkommunionkinder begleiteten die Prozession in Ihrer festlichen Kleidung. Traditionell wurde die Prozession auch vom Musikverein begleitet. In diesem Jahr war dies der Musikverein Bisingen unter Ihrem Dirigenten Jürgen Frey.

Die erste Station der Prozession fand vor der Kirche in Steinhofen statt. Dort wurde gesungen, Musik gespielt und gebetet und Pater Artur spendete den Segen. Anschließend bewegte sich die stattliche Prozession von Steinhofen nach Bisingen wo an drei weiteren Stationen gefeiert wurde. Die zweite Station war vor der Hohenzollernapotheke, die dritte Station war auf dem Marktplatz in Bisingen aufgebaut und die vierte und letzte Station war vor der Kirche St. Nikolaus in Bisingen.

An der Kirche St. Nikolaus in Bisingen angekommen nahmen viele Teilnehmer der Prozession am Pfarrfest der Pfarrgemeinde teil.