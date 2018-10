Bisingen Verspätungen: Kein Zug kommt pünktlich

Morgens am Bahnsteig in Bisingen tönt die Stimme aus dem Lautsprecher: "Information zu Hzl 86229 nach Sigmaringen, Abfahrt 8 Uhr, heute zirka 15 Minuten später." Ein Raunen geht durch die Wartenden am Bahnsteig: "Erst waren es zehn Minuten, dann 15", klagt ein Wartender, ein anderer poltert: "Das kann doch nicht sein."

Seit Wochen ist das Alltag am Bahnhof in Bisingen. "Die Krönung wäre, wenn der Schaffner jetzt noch den Fahrschein kontrollieren würde", sagt Reiner Schmidt mit beißendem Spott, während endlich die Lichter eines Triebwagens in der Ferne schimmern.

Durchschnittlich kommt die Bahn elf Minuten zu spät